Новости версия для печати Соцработников Новосильского района проинструктировали по поводу цифрового ТВ В июне Орловская область переходит на цифровое ТВ. Как получить телевизионный сигнал в новом формате, и какое оборудование для этого нужно? Сегодня в Новосильском районе говорили о перспективах полного перехода на «цифру» и о тонкостях настройки принимающих устройств.



Об этом уже много говорили и много писали. Сейчас на центральных телеканалах - масштабная информационная акция, рассказывающая о том, как перейти на цифровой сигнал. Этим летом в Орловской области аналоговый формат будет отключен, и тот, кто не успеет вовремя перенастроить свои телеприемники, останется с темным экраном. Одинокие пожилые люди - особая категория. Помочь им избежать информационного вакуума должны муниципалитеты и социальные работники. Такие встречи организуются для того, чтобы даже не специалисты смогли объяснить все правильно и понятно.

Елена Ткачёва, директор Центра социального обслуживания населения Новосильского района: «На наших социальных работников ложится большая задача - объяснить пожилым людям, как правильно купить нужные приборы, а если честно, то социальные работники покупают такие приборы сами за деньги получателя социальных услуг. Необходимо также будет объяснить, как правильно настроить телевизор, чтобы люди не имели дискомфорта при переходе на цифровое телевидение». Специалисты орловского областного РТПЦ регулярно бывают в районных центрах. Они рассказывают не только о том, какие бывают приставки, как их выбрать и подключить. Также один из основных вопросов - как получить устойчивый сигнал.

Дмитрий Сигачёв, глава Прудовского сельского поселения Новосильского района: «У нас очень рассеченная местность, и много территорий находится в низинах, там нет прямой видимости на вышку». Как определить, куда направить антенну, у кого получить консультацию при необходимости - об этом тоже на встрече говорили подробно.



Сегодня в Новосильском районе проживает около 7 тысяч человек. О переходе на цифровое вещание ведут разъяснительную работу с конца прошлого года. Многие уже приобрели и установили необходимое оборудование, но есть немало тех, кому без помощи и поддержки в этом деле не обойтись. Ветеран труда Мария Арсентьевна Москвина как раз их их числа.

Андрей Шишкин, директор филиала РТРС "Орловский областной радиовещательный передающий центр": «В рамках акции «24 новых телезрителя» мы, по ходатайству органов соцзащиты Новосильского района, посетили Марию Арсентьевну. мы установим ей приставку для приема цифрового телевидения и обеспечим человека радостью просмотра телевизионных программ в цифровом качестве». Кстати, Мария Арсентьевна пожаловалась, что в последнее время у нее были проблемы с двумя доступными для ее телевизора каналами. Теперь к своему телеприемнику пенсионерка наверняка проникнется уважением. Вместо двух каналов он в отличном качестве начал выдавать 20 и плюс радио. В такие возможности Мария Арсентьевна смогла поверить не сразу, но после обстоятельного инструктажа и мастер-класса по использованию пульта дистанционного управления почувствовала себя намного увереннее. Сегодня на одного цифрового телезрителя стало больше, а в июне это будет вся Орловская область.





Оксана Гранн

5 марта 2019 года







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