Новости версия для печати Осторожно, корь! Орловское управление Роспотребнадзора объявило об открытии горячей линии по вопросам борьбы с корью. В Орловской области уже подтверждено минимум 17 случаев этого инфекционного заболевания.



Корь – это опасная болезнь с возможными тяжелыми осложнениями. Вирус до сих пор остается одной из основных причин гибели детей раннего возраста, если ребенок не привит. Специалисты напоминают: самый лучший метод борьбы с инфекцией – вакцинация. На вопросы о болезни, о том, как ее избежать взрослым и детям, ответят специалисты Роспотребнадзора. Звонки горожан принимаются по телефонам (4862) 42-91-82, 41-53-11 до 18 марта с 9:00 до 18:00. Перерыв с 13:00 до 13.45.





Мария Семак

6 марта 2019 года







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