Новости версия для печати Любительские и студенческие театральные коллективы региона приглашаются к участию в конкурсе «Бархат кулис» Прием заявок уже начался, подать документы необходимо до 31 марта.



От участников ждут спектакли и инсценировки, в том числе постановки на пьесы собственного сочинения. Время отрывка не более 30 минут и он должен быть логически завершен. Особых требований к теме работ нет. Отборочный этап продлится до 8 апреля. Лучшие театральные коллективы выступят 4 мая. Помимо этого в программе фестиваля запланированы обсуждения спектаклей, мастер-классы по невербальным формам, пластике, пантомиме, обмен опытом и новыми формами работы в театральном жанре.



Контакты: 54-02-39, oocnt57@yandex





Мария Семак

6 марта 2019 года







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