За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 21 ДТП

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среда
6.03.2019
14:17:43
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За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 21 ДТПСреди них два ДТП с пострадавшими, в результате три человека получили травмы.
5 марта в 08:30 водитель, управляя автомобилем «Лада 217230», двигался по улице Московской и в районе д. 29 на регулируемом перекрестке при включении зеленого сигнала светофора не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Киа Пиканто», который двигался по переулку Новосильскому, завершая проезд перекрестка. В результате ДТП водитель «Киа» получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.
5 марта в Ливнах в 20:30 водитель 1993 г.р., управляя автомобилем «ВАЗ 11193», двигаясь по ул. Городнянского в направлении дороги Орел – Тамбов, проехал регулируемый перекресток на красный сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с движущимся по автодороге Орел-Тамбов автомобилем «Вольво FH». В результате ДТП водитель и пассажир (женщина 1979 г.р.) автомобиля «ВАЗ» получили телесные повреждения.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области
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