Новости версия для печати Сотрудники орловского управления МЧС поздравили своих коллег - женщин В структурах МЧС трудится немало женщин. Именно для них мужчины решились продемонстрировать свои творческие способности.



Нежные весенние букеты, лирические стихотворные строчки и теплые слова подготовили мужчины ведомства для милых дам, которые несут службу наравне с ними. В главном региональном управлении МЧС и пожарно-спасательных подразделениях региона женщины трудятся диспетчерами, психологами, спасателями-кинологами, инспекторами госпожнадзора, бухгалтерами, кадровиками. В штате порядка 200 представительниц прекрасной половины человечества для них и придумано творческое поздравление.





Мария Семак

6 марта 2019 года







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