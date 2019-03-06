Новости версия для печати Орловцев приглашают на интерактивный флеш-моб, посвященный Универсиаде в Красноярске Участники акции выкладывают в сеть свои фотографии в шапках, валенках, а также со спортивным зимним инвентарем с хэштегами #ПочтиКрасноярск и #АССК.



Таким образом, пользователи соцсетей демонстрируют свою поддержку национальной сборной, которая отстаивает честь России на Универсиаде. В Орле эстафету принял студенческий спортивный клуб Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева «Орёл57». Акция продлится до 12 марта.





Анастасия Дорохова

6 марта 2019 года







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