Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Весна пришла. Орловские участковые вышли на улицы с цветами. А орловские журналисты - с блинами.

- Вне пола и возраста: девочки играют в хоккей, парни выходят на паркет. Контрасты спорта в нашем сюжете.





Вести-Орёл

6 марта 2019 года







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