Новости версия для печати Контрасты спорта О том, какие виды спорта назвать «женскими» и «мужскими», спор ведется давно. Люди рассуждают, где есть место юношам и девушкам, а где нет. Но так ли важно идти на поводу у стереотипов? Об этом накануне Международного женского дня у самих спортсменов узнала наш корреспондент.



Чтобы пара сложилась, ей необходимо не менее года. Игорь Краля и Соня Свиридова этот порог уже преодолели. Теперь при каждом выходе на площадку партнеры становятся единым целым. Без этого невозможен любой танец как явление. Любимая ребятами румба лучше других демонстрирует всю гармонию человеческих отношений. Михаил Гавдис, тренер ДЮСШ №4: «Пары, выходя на площадку, они несут красоту. В разных возрастных категориях большое внимание уделяется именно их психологии, их внутренней составляющей». Из своих семнадцати лет девять Игорь посвящает танцам. Все началось с походов на тренировки младшей сестры. Тренер заметил юношу, пригласил его на занятия. Но ведь их в жизни Игоря Крали могло и не быть - в детстве он пошел по традиционной «мальчишеской тропе». Игорь Краля, танцор: «Я тогда начал ходить на футбол. Получилось так, что я пришел на следующую тренировку, мне все понравилось, и уже начал совмещать танцы с футболом». Но позднее пришлось выбирать. И сейчас у Игоря в активе большое количество призов разного уровня. Есть среди них и региональные награды, есть и всероссийские призы. И о своем выборе молодой человек совсем не жалеет. А вот у двенадцатилетней Виолетты Исонкиной в свое время не задалось с акробатикой. И решила девушка сменить свои спортивные предпочтения - надела коньки, взяла в руки клюшку и встала в ворота хоккейной команды Орловского района. Виолетта Исонкина, вратарь ХК «Стрелецкое»: «Хоккеем занимаюсь четвертый год. Мне нравится хоккей, потому что это командный вид спорта, очень жесткий. Мне нравится такой вид спорта. Я начала кататься на коньках в полтора года и меня привязало это ко льду». Подруга Виолетты по команде - нападающая Арина Карпычева. Она предпочла хоккей фигурному катанию, посчитав владение клюшкой более активным видом спорта. Девушка пришла в команду только осенью, но уже успела завоевать уважение тренера своими действиями на площадке. В юношеской команде не обходится без шуток в сторону девушек, но обе спортсменки отмечают, что для них важнее игра. Однако, находят ребята у девушек и такие качества, которых самим не хватает. Даниил Савенков, игрок ХК «Стрелецкое»: «Они более ранимые. Мы недавно игру проиграли, девочка-вратарь плакала. Я считаю, что это даже хорошо. Они относятся более чутко к хоккею». Чуткое отношение к любимому делу, постоянный обмен эмоциями, правильная постановка и достижение целей - главные признаки любви к спорту. А каким он будет - совсем неважно.





Анастасия Дорохова

6 марта 2019 года







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