Новости версия для печати В Орле открылась выставка двух художниц - Людмилы Алексеевой и Елены Пимкиной Работы можно увидеть в вестибюле мэрии Орла.



Выставка очень уютная, добрая и домашняя, потому что художницы связаны как творческими, так и семейными узами - это мать и дочь.



Есть цветы, которые нельзя унести с собой, но можно навсегда оставить в своем сердце. Елена Пимкина вдохновенно пишет мальвы и розы в разных вариациях. Принято считать, что цветы - лучший подарок для женщины, и это ее подарок всем орловчанкам ко Дню 8 Марта. Елена Пимкина работает в новых техниках и фактурах. У нее особенный взгляд на то, что так часто украшает нашу жизнь. Елена Пимкина, художник: «Смешанная техника, если сказать грамотным языком, построенная на фактурах и с использованием акварели, которую я обожаю».





Эва Стасюлевич

6 марта 2019 года







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