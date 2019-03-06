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Коррупционный скандал в экспертно-криминалистическом центре орловского УМВД

Один из сотрудников был уличен в получении взятки за фальсификацию заключения автотехнической экспертизы. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по 290-й статье УК РФ.

В региональном УМВД сообщили: «оборотня» в рядах экспертов выявили своими силами в рамках постоянной работы по искоренению коррупции.
Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД России по Орловской области: «Факт получения незаконного денежного вознаграждения выявили и пресекли сотрудники собственной безопасности регионального УМВД совместно с УФСБ области. В результате проведенной служебной проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел. Также он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством. Его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности».
Предметом криминального торга стало мнение эксперта относительно причин ДТП, в котором пострадал человек. Кстати, «решить вопрос» деньгами, по версии следствия, водителю, допустившему аварию, подполковник полиции предложил сам.

Отметим, что от выводов экспертизы о причине ДТП напрямую зависит судьба участников происшествия. Этим обстоятельством, говорят в СКР, и воспользовался теперь уже бывший сотрудник орловского экспертно-криминалистического центра. Первоначально речь шла о сумме в 50 тысячах рублей, но автомобилисту удалось сбить цену.
Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «По данным следствия 4 марта подозреваемый получил от местного жителя 35 тысяч рублей в качестве взятки за подготовку заключения эксперта, в котором нужно было отразить недостоверные сведения об обстоятельствах ДТП. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается».
Максимальная санкция по части 3-й статьи 290-й УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 8-и лет. Впрочем, подозреваемый уже сотрудничает со следствием, что позволяет ему рассчитывать на снисхождение суда.




Иван Суверин
6 марта 2019 года

 


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