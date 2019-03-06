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ГТРК «Орел» вышла на прямую связь с космосом

Сегодня была официально запущена загружающая земная станция спутниковой связи. Орловская область стала одной из первых в стране, получивших возможность передавать и получать цифровой телесигнал через собственную антенную сеть.

Диаметр спутниковой антенны - пять метров, а весит она почти тонну. Специалисты Орловского областного радиотелевизионного передающего центра установили и подключили ее в рекордно короткие сроки. Всего за 2,5 месяца и с отличным качеством.
Александр Осипенко, руководитель Роскомнадзора по Орловской области: «Сотрудники управления Роскомнадзора приняли в эксплуатацию земную станцию спутниковой связи, подписали акт. Акт подписан без замечаний».
Преимущества работы через новую станцию очевидны. До этого момента РТПЦ подавал сигнал в Ростов-на-Дону, а уже оттуда он уходил на спутник. Для его доставки использовалась цифровая инфраструктура промежуточного звена, теперь посредник исключен. Все сосредоточено в одном месте и, как говорится, в одних руках.
Андрей Шишкин, директор филиала РТРС «Орловский областной радиотелевизионный передающий центр»: «В цифровую экономику области было инвестировано порядка 40 млн рублей, объект соответствует самым передовым технологиям и соответственно требованиям всех регламентирующих документов». 
Особое значение это имеет для регионального пакета телерадиопрограмм, которые выходят на каналах первого мультиплекса «Россия-1» и «Россия-24».
Александр Андросов, директор филиала ФГУП «Радиочастотный центр ЦФО в Орловской области»: «Это очень значимо для области, теперь региональные врезки новостных событий будут происходить непосредственно с этого объекта и это значимо для каждого жителя области».
Выход через космос напрямую к телезрителю даст возможность получать всем без исключения не только качественную картинку и звук, но и полностью исключит так называемые зависания сигнала. Теперь смотреть любимые передачи и фильмы не помешают ни снег, ни дождь, ни даже ураган.

Сегодня состоялся официальный пуск оборудования.




Оксана Гранн
6 марта 2019 года

 


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