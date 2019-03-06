Новости версия для печати «Марья-искусница» из полиции В областном управлении внутренних дел к предстоящему Международному женскому дню подошли творчески.



Девушки-полицейские решили посоревноваться в творчестве: они провели конкурс «Марья-искусница».



Конкурс завершился большой выставкой, экспонатами которой стали лучшие работы женщин-полицейских. Талантливы сотрудницы УМВД оказались во всём - и в живописи, и в вышивке бисером, и в батике, и даже в гончарном деле. Самые искусные рукодельницы получили заслуженные награды.





Антон Киселёв

6 марта 2019 года







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