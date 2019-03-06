Новости версия для печати В Орле после очередного конфликта в маршрутке пассажир пошел по всем инстанциям В этот раз камнем преткновения стал проездной билет. Путаницу внесло новое постановление - срок действия проездного увеличили с 30 до 33 дней. Но граждан не предупредили, что пополнить ЕСПБ следует либо в крайний срок, либо на сутки раньше. Иначе им не возможно будет воспользоваться.



Поездка к подруге в больницу для Антонины Ивановны Дубовиковой обернулась походом в милицию, городскую администрацию, прокуратуру, в РИЦ и на телевидение. Нам она рассказала о конфликте с водителем маршрутки.

Антонина Дубовикова, жительница г. Орла: «Водитель мне сказал, что мой проездной просрочен, хотя я была уверена, что у меня было еще 20 поездок. Водитель сказал: либо платите деньги, либо уходите». Взаимопонимания так и не нашли. В итоге водитель решился на крайние меры.

Антонина Дубовикова, жительница г. Орла: «Он стоял, но я не вышла. Он поехал и говорит: «Давайте ваш проездной, я пробью». Я подумала, что человек пошел навстречу. Я ему подала проездной. А он мне сказал: «Ты его больше никогда не получишь». И отобрал у меня проездной». Кто прав? Кто виноват? Водитель не должен был отбирать проездной - это может расцениваться как кража. По этому факту с ним будут разбираться правоохранители. Что же касается пассажира - оказывается таких, как Антонина Ивановна, много - все они купили и пополнили проездной 28 февраля. Дело в новом постановлении. Согласно ему изменился срок действия ЕСПБ.

Владимир Емельянов, исполнительный директор АО «РИЦ»: «Количество поездок на период действия - 33 дня - должно оставаться в плюсовом балансе. Необходимо обращать внимание на дату срока действия проездного билета. Пополнение возможно, начиная с 32-го дня. То есть, если на чеке, допустим, стоит дата «6 марта», то данный проездной билет можно пополнять с 5 марта и далее». Получается, что 2 марта у Антонины Ивановны наступил срок пополнения, а неиспользованные поездки на момент конфликта попросту сгорели.

Владимир Емельянов исполнительный директор АО «РИЦ»: «Если люди поездки исчерпали, то ранее определенной даты они проездной пополнить не могут. У тех граждан, у которых поездки остались, на 34-й день их проездной действовать не будет - проездной необходимо пополнить». Узнать, когда истекает срок, проще всего на чеке об оплате. Если он не сохранился, то в банке. Третий вариант - в самый неподходящий момент вам об этом скажет водитель. И тогда придется оплатить проезд наличкой или банковской картой.









Анна Вайсергисер

6 марта 2019 года







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