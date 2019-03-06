Новости версия для печати В Орле орловчанок поздравили с наступающим праздником 8 марта отмечается Международный женский день.



Музы и хранительницы очага, мамы и мастерицы - все орловские представительницы прекрасного пола официальные поздравления получили уже сегодня. В их честь в академическом театре имени Тургенева прошёл концерт. Символичным стал первый номер под названием «Сотворение чуда». Библейская история Адама и Евы в хореографической зарисовке получилась весьма трогательной. Как и вся программа концерта, которая была посвящена женщинам. С приближающимся праздником орловских представительниц прекрасного пола поздравили и первые лица области.





Антон Киселёв

6 марта 2019 года







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