В Орле орловчанок поздравили с наступающим праздником

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среда
6.03.2019
21:20:44
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В Орле орловчанок поздравили с наступающим праздником8 марта отмечается Международный женский день.
Музы и хранительницы очага, мамы и мастерицы - все орловские представительницы прекрасного пола официальные поздравления получили уже сегодня. В их честь в академическом театре имени Тургенева прошёл концерт. Символичным стал первый номер под названием «Сотворение чуда». Библейская история Адама и Евы в хореографической зарисовке получилась весьма трогательной. Как и вся программа концерта, которая была посвящена женщинам. С приближающимся праздником орловских представительниц прекрасного пола поздравили и первые лица области.
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