Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Автобусные войны. Почему водитель отобрал проездной у пенсионерки?



- Прощаемся с зимой и аналогом. Журналисты сегодня угощали блинами, а на РТПЦ запустили загружающую станцию спутниковой связи.



- Взятка при исполнении для полицейского закончилась уголовным делом.



- «Женщина - сама любовь». Орел погружается в праздничную атмосферу.



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Вести-Орёл

6 марта 2019 года







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