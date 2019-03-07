Новости версия для печати В Орле пройдет Кубок Орла по армрестлингу Торжественная церемония открытия 9 марта в 11:30 часов в спортивном центре ТМК «ГРИНН».



Кубок проводится в следующих весовых категориях: мужчины - до 63 кг, до 70 кг, до 78 кг, до 86 кг, до 95 кг и свыше 95 кг; женщины - до 60 кг, до 70 кг и свыше 70 кг. Победители и призеры в своей весовой категории определяются по наибольшей сумме набранных очков в борьбе левой и правой руками.





Анастасия Дорохова

7 марта 2019 года







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