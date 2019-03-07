Новости версия для печати В Орле изменилась ситуация с гриппом Сезонный всплеск заболевания гриппом идет на спад, - сообщает региональный Роспотребнадзор.



За минувшую неделю к медикам обратились около пяти тысяч горожан. По сравнению с предыдущим отчетом число больных уменьшилось на пятьсот человек. А вот процент заболевших детей до 14 лет продолжает расти и составляет больше половины от общего числа заразившихся. Карантинные мероприятия полностью или частично введены в шести общеобразовательных учреждениях. Роспотребнадзор напоминает о том, что горячая линия по гриппу продолжает работать. Звонить можно по телефону 8(4862) 42-91-82.





Мария Семак

7 марта 2019 года







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