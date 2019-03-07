Новости версия для печати Орловцам напомнят о правилах пересечения железнодорожных путей В регионе стартовала акция «Внимание, переезд!»



До 29 марта с автолюбителями проведут профилактические беседы, а с главами муниципалитетов обсудят закрытие потенциально опасных переездов. Между тем, с начала года в подобных ДТП пострадало два человека. В памяти орловцев до сих пор жива прошлогодняя трагедия артистов Лавровского хора русской песни в деревне Гать.





Мария Семак

7 марта 2019 года







На главную страницу





