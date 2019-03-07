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четверг
7.03.2019
12:38:57
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Болховские школьники стали призерами всероссийского дистанционного конкурса юных пианистов «Колибри»Конкурс проводился в номинациях «фортепиано-соло» и «фортепиано-ансамбль». Для участия было необходимо записать свое выступление на видео.
В конкурсе приняли участие 188 исполнителей из разных городов России, в трех возрастных категориях. Жюри оценивало исполнительское мастерство конкурсантов и соблюдение стиля исполняемого произведения, музыкальность и артистизм, а также выразительность исполнения и сценический вид.
По результатам конкурса Александра Балашова стала дипломантом конкурса. Варвара Турулёва и Юлия Мухина, выступавшие в номинации «фортепиано-ансамбль», завоевали дипломы III степени. Такой же диплом выиграл и Леонов Тимофей, выступавший в номинации «фортепиано-соло».
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