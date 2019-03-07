Новости версия для печати Болховские школьники стали призерами всероссийского дистанционного конкурса юных пианистов «Колибри» Конкурс проводился в номинациях «фортепиано-соло» и «фортепиано-ансамбль». Для участия было необходимо записать свое выступление на видео.



В конкурсе приняли участие 188 исполнителей из разных городов России, в трех возрастных категориях. Жюри оценивало исполнительское мастерство конкурсантов и соблюдение стиля исполняемого произведения, музыкальность и артистизм, а также выразительность исполнения и сценический вид.



По результатам конкурса Александра Балашова стала дипломантом конкурса. Варвара Турулёва и Юлия Мухина, выступавшие в номинации «фортепиано-ансамбль», завоевали дипломы III степени. Такой же диплом выиграл и Леонов Тимофей, выступавший в номинации «фортепиано-соло».





Анастасия Дорохова

7 марта 2019 года







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