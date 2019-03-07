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Орловские «фронтовики» добились проведения аукциона на возобновление регулярных перевозок между двумя селами

Так, орловские «фронтовики» добились проведения аукциона на возобновление регулярных перевозок между двумя селами. Речь идет о маршруте в двадцать километров между селом Тагино и поселком Глазуновка. Единственный курсирующий автобус был списан в утиль еще в конце 2017 года, и для местных жителей, не имеющих личного транспорта, это обернулось проблемой.

Но после обращения активистов ОНФ в правительство региона дело сдвинулось с мертвой точки.