Новости версия для печати

Орловские синоптики прогнозируют повышение температуры на все праздничные выходные

Главным управлением МЧС России по Орловской области совместно с заинтересованными органами исполнительной власти и муниципальными образованиями уточнены риски возможных подтоплений. При самом неблагоприятном сценарии развития обстановки в зону риска попадают несколько сел и 20 низководных мостов.

Если дом попал в зону подтопления, необходимо эвакуироваться, взяв с собой документы, ценности, запас питьевой воды и продукты питания на двое - трое суток. Перед тем как покинуть дом или квартиру, необходимо выключить электричество и газ, плотно закрыть окна, двери,

Региональное МЧС держит ситуацию на контроле. В области создана специальная группировка сил для работы во время половодья, которая насчитывает почти 5000 человек. Подготовлено необходимое оборудование.

Кроме того, сотрудники МЧС обращаются к жителям с просьбой не выходить на лед и не оставлять возле водоемов без присмотра детей.