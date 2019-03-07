Новости версия для печати Футболистка ОрелГУ сыграет за сборную России Надежда Соловьева получила приглашение выступить за национальную мини-футбольную команду в товарищеских матчах против Ирана.



Игры пройдут 8 и 9 марта в Тегеране. Напомним, что это уже не первый вызов орловской футболистки в национальную команду. Ранее наряду с надеждой Соловьевой приглашение в команду получали и другие футболистки команды ОГУ – Наталья Пацекина и Анастасия Марченко.





Анастасия Дорохова

7 марта 2019 года







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