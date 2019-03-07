Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Остановка по требованию. Сотрудники ГИБДД подарили праздничное настроение женщинам за рулем.

- МЧС предупреждает о возможном паводке в Орловской области.

- У орловцев много вопросов по новым проездным. Ответы на вопросы в нашем сюжете.



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Вести-Орёл

7 марта 2019 года







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