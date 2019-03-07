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Сотрудники орловской Госавтоинспекции дарят женщинам цветы

Это как раз тот случай, когда повышенное внимание сотрудников ГИБДД к женской половине водительского сообщества не связано с выявлением нарушений.

Полицейские и помогавшие им активисты заняли позиции на ключевых перекрестках областного центра, стараясь до поры сохранить сюрприз в тайне. Тем более неожиданным и приятным он был для каждой из автомобилисток. Поздравляя автомобилисток, инспекторы не забыли и про дам, находящихся за рулем общественного транспорта. К своим добрым пожеланиям и подаркам мужчины неизменно прибавляли требование неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.