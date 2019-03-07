Новости версия для печати В Орле прошел финал конкурс «Золушка Единой страны» Победительниц выбирали не за тонкую талию или высокий рост, а за таланты, за вдохновение, за умение создавать вокруг себя особую атмосферу тепла и жизнелюбия. Это был конкурс среди девушек с ограниченными возможностями здоровья.



Семь участниц конкурса - девушки с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 17 до 40 лет. Пройдя заочный этап на базе образовательных учреждений, семь отобранных конкурсанток собрались в Фундаментальной библиотеке для участия в очном этапе конкурса. Участниц ожидали четыре испытания: визитка, творческий и кулинарный конкурсы, а также монолог о счастье. Главными идейными вдохновителями конкурса стали сами «Золушки». И с удовольствием рассказывали о важном именно для себя. Елисеева Екатерина, участница конкурса: «Счастье - это что-то зыбкое, эфемерное, то, что нельзя потрогать руками. Красота, мне кажется, это что-то идеальное, то, о чем не расскажешь, что не измеришь». Для 19-летней Валерии Свиридовой конкурс красоты стал дебютным. Но опыт участия в подобных мероприятиях у нее есть - год назад девушка стала участницей национального чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс», где заняла высокое четвертое место. Организаторы конкурса постарались, чтобы ни одна из участниц не осталась без подарков. Ведь понятие красоты у каждого свое. И спорить о нем не имеет смысла.









Анастасия Дорохова

7 марта 2019 года







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