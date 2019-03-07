Орловские следователи установили подозреваемого в убийстве пенсионера

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четверг
7.03.2019
16:23:57
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Орловские следователи установили подозреваемого в убийстве пенсионераТрагедия произошла накануне в Троснянском районе. Потерпевший был обнаружен мертвым 4 марта в селе Никольском.
Смерть настигла 60-летнего мужчину в прихожей собственного дома. Ее причиной стало огнестрельное ранение. Поскольку следов грабежа и борьбы в доме потерпевшего обнаружено не было, мотивом убийства следователи сочли неприязнь. Подозреваемого следователям и местным полицейским удалось установить в течение двух суток. Им оказался ранее судимый односельчанин убитого. Решается вопрос о мере пресечения.
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