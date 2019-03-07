Новости версия для печати Орел примет юбилейное Первенство России по всестилевому карате Национальный турнир станет отборочным на I Чемпионат и Первенство мира по всестилевому каратэ, которые планируется провести в ноябре 2019 года в Москве.



В Орле в течение трех дней с 29 по 31 марта на шести татами спортивного комплекса ТМК ГРИНН будет разыгран 131 комплект медалей. Участниками соревнований станут более 1000 участников.



Торжественная церемония открытия – 29 марта в 13:00.





Анастасия Дорохова

7 марта 2019 года







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