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Как угодить женщинам в праздник?

Ответ на этот вопрос знает герой нашего материала. Задача Алексея Калашникова - придумать оригинальные сюрпризы сразу для пятерых представительниц прекрасного пола - для жены и дочек.

Можно ли угодить женщине с подарком на 8 марта? А сразу пятерым? Ответ на этот вопрос знает многодетный отец Алексей Калашников.
Алексей Калашников, многодетный отец: «Надо знать, что хочет твоя женщина. Но самое главное - внимание. А с подарками я стараюсь быть более или менее оригинальным».
11 лет назад в семье Наталии и Алексея Калашниковых случились сразу три маленьких чуда. Легкий шок от вести о том, что будут тройняшки, быстро сменился радостью - ведь это, как признаются родители девочек, настоящий подарок судьбы, и, как потом оказалось, - не единственный. Чуть больше года назад на свет появилась малышка Ева.
Наталия Калашникова, многодетная мама: «Четверо детей - это самый оригинальный подарок, оригинальней некуда. Тройняшки, в первую очередь. Этого конечно никто не ожидал».
День Наталии расписан буквально по минутам: старшие девочки занимаются хореографией, учатся в пятом классе, хорошистки - на радость родителям, ну а за младшей требуется глаз да глаз. При этом молодой маме удается выкроить время и для любимого увлечения - все счастливые моменты она старается запечатлеть на фото и делится ими в Инстаграм. У Наталии уже почти 100 тысяч подписчиков.
Наталия Калашникова, многодетная мама: «Слова, которые я там пишу, оказывают многим людям поддержку, многие девочки пишут в директ, многие пишут слова благодарности».
Неоднократно ее советы из интернета помогали в реальной жизни. Как воспитывать детей, как принять весть о том, что родятся сразу двое или трое малышей. Кстати, Полина, Алиса и Алина к увлечению мамы относятся благосклонно. Ну а кому не понравится, когда твои фото набирают сотни лайков? И вообще, признаются девочки, мама у них самая лучшая.
Алина Калашникова, дочь Наталии и Алексея Калашниковых: «Она добрая, заботливая, и всегда, когда тебе нужна помощь, она обязательно поддержит, подскажет, в какой ситуации как поступить». 
Все то время, пока мы с девочками за чашкой ароматного кофе болтали о жизни, Алексей продолжал шерстить магазины в поисках оригинального сюрприза, и заодно, пользуясь случаем, поздравил всех женщин с наступающим праздником.
Алексей Калашников, многодетный отец: «Хотел всех женщин поздравить с 8 Марта, с этим весенним праздником - с Международным женским днем. Желаю всем счастья, добра, любви. Для счастья нужно никогда никому не завидовать и радоваться всегда тому, что есть».
Получается почти как по Достоевскому: пройдите мимо нас и простите нам наше счастье. Ну а семья Калашниковых идет своей дорогой, в этот раз - на большой праздничный концерт, в котором участвуют Алина, Алиса и Полина. Главный зритель - мама - с волнением следит за выступлением девочек. Разумеется, о том, как сияют на сцене юные звездочки, узнают потом на просторах интернета. Подписчики поставят лайк, напишут добрый комментарий... это ли не повод для улыбки?




Татьяна Дьяконова
7 марта 2019 года

 


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