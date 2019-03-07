Новости версия для печати В Орле открылась выставка работ членов Выборгского народного фотоклуба Выставка открылась в краеведческом музее. Фотоклуб Выборгского дворца культуры Санкт-Петербурга был создан в 1953 году и его можно считать родоначальником народного фотодвижения по всей стране. В музее говорят, что это первый шаг к большой дружбе, в которой заинтересованы фотографы и Питера, и Орла.



Работы членов Выборгского народного фотоклуба хранятся в Фондах Русского музея, многие из них известны среди широкого круга знатоков и любителей фотографии. Именно в этом клубе родилось то, что теперь называют «слайд-шоу», и что ассоциируется прежде всего с компьютером и цифровой фотографией. На слуху и имена многих известных российских фотожурналистов, которые начали свою карьеру в Выборгском ДК.

Леонид Тучнин фотограф, сотрудник Орловского краеведческого музея: «Это очень серьезный клуб, в его стенах были воспитаны такие мастера как Олег Макаров, Лев Шерстенников, это очень серьезные люди, которые в истории российской фотографии значили очень много». Конечно, теперь его лицо это молодые профессионалы. Более тридцати авторов представили по одной - две работы. Здесь и пейзажные работы, и портреты, традиционная классическая фотография, ну, и конечно, любая современная выставка немыслима без авангарда, как, скажем, Питер без Цоя - его портрет есть среди выставленных работ.

Дмитрий Моисеев, директор Орловского краеведческого музея: «Мы рады, что такая выставка у нас открывается, Питер не так часто к нам заглядывает, и это возможность еще раз познакомиться с образами Санкт-Петербурга». Прекрасны не только образы Петербурга. Очень много работ с необычной пейзажной лирикой, больше похожей на акварель, чем на фотографии, впечатляющие жанровые сюжеты. Фотограф и преподаватель Александр Лебедев привел сюда своих студентов, чтобы показать высокий современный уровень.

Александр Лебедев, фотограф Международной ассоциации FIAP, преподаватель Орловского колледжа культуры и искусств: «Интересные мысли, философские рассуждения - именно в снимках, и такая самобытность фотографии, потому что очень много снимков в черно-белом варианте». В этом году народному фотоклубу Выборгского ДК исполнилось 65 лет. За все время своего существования он активно принимал участие в выставочной деятельности. Только за последние два года провел более 70 коллективных и 15 персональных вернисажей. А эту выставку, кстати, питерцы целиком оставляют в дар Орловскому краеведческому музею. В знак начала дружбы.









Эва Стасюлевич

7 марта 2019 года







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