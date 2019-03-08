Новости версия для печати Сегодня – Международный женский день! Этот праздник отмечается ежегодно 8 марта в ряде стран.



Этот праздник изначально задумывался как праздник женщины-революционерки. Газета «Правда» на заре революции называла его «Днём женского Рабочего Интернационала». Сейчас праздник утратил своё былое историческое значение и в результате его отмечают просто как праздник женщин. В этот день принято дарить женщинам первые весенние цветы.



В России 8 марта – официальный выходной день. Благодаря тому, что в 2019 года 8 марта выпадает на пятницу, россияне получили трехдневные выходные.

С праздником!





Орловское Информбюро

8 марта 2019 года







На главную страницу





