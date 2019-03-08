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пятница
8.03.2019
11:13:27
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Сегодня – Международный женский день!Этот праздник отмечается ежегодно 8 марта в ряде стран.
Этот праздник изначально задумывался как праздник женщины-революционерки. Газета «Правда» на заре революции называла его «Днём женского Рабочего Интернационала». Сейчас праздник утратил своё былое историческое значение и в результате его отмечают просто как праздник женщин. В этот день принято дарить женщинам первые весенние цветы.
В России 8 марта – официальный выходной день. Благодаря тому, что в 2019 года 8 марта выпадает на пятницу, россияне получили трехдневные выходные.
С праздником!
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