Новости версия для печати «Мы благодарим вас за мудрость, заботу, тепло, которые вы дарите» Руководители города Орла поздравляют милых дам с Международным женским днем.



«Очаровательные женщины! Примите самые добрые поздравления с весенним праздником любви, красоты, нежности — днем 8 Марта!

В этот день мы благодарим вас за мудрость, заботу, тепло, которые вы дарите. Только благодаря вам и рядом с вами жизнь становится яркой и радостной! Ваш праздник — время пробуждения природы, радости и надежд!

Это великий дар и непостижимая тайна — добиваться профессиональных высот и при этом находить время, чтобы беречь семейный очаг, воспитывать детей, обеспечивая согласие в доме. Вы умеете делать мир светлым и радостным, даря свою доброту и любовь!



Желаем, чтобы ваши глаза всегда сияли от радости, на работе и в жизни вас ждали только удача, а дома — любовь и внимание близких. Пусть сбываются ваши мечты, а в душе всегда будет весна! Улыбок, цветов, благополучия!»



Мэр города Орла Василий Новиков

Глава администрации города Орла Александр Муромский





Орловское Информбюро

8 марта 2019 года







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