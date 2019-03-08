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пятница
8.03.2019
16:19:31
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«Мы благодарим вас за мудрость, заботу, тепло, которые вы дарите»Руководители города Орла поздравляют милых дам с Международным женским днем.
«Очаровательные женщины! Примите самые добрые поздравления с весенним праздником любви, красоты, нежности — днем 8 Марта!
В этот день мы благодарим вас за мудрость, заботу, тепло, которые вы дарите. Только благодаря вам и рядом с вами жизнь становится яркой и радостной! Ваш праздник — время пробуждения природы, радости и надежд!
Это великий дар и непостижимая тайна — добиваться профессиональных высот и при этом находить время, чтобы беречь семейный очаг, воспитывать детей, обеспечивая согласие в доме. Вы умеете делать мир светлым и радостным, даря свою доброту и любовь!
Желаем, чтобы ваши глаза всегда сияли от радости, на работе и в жизни вас ждали только удача, а дома — любовь и внимание близких. Пусть сбываются ваши мечты, а в душе всегда будет весна! Улыбок, цветов, благополучия!»
Мэр города Орла Василий Новиков
Глава администрации города Орла Александр Муромский
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