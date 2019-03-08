Новости версия для печати «Безопасная Масленица» Так называется акция, которую проведут сотрудники МЧС совместно с волонтерами отряда «Лиза Алерт» в это воскресенье.



В детском парке Орла будет работать выставка пожарно-спасательной техники, пройдет мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи, состоится лекция о том, как не потеряться в городе. Дети и взрослые смогут проверить, насколько хорошо знают правила поведения в местах массового пребывания людей, умеют ли общаться с незнакомыми, не растеряются ли, если кому-то понадобиться неотложная помощь.



Начало программы – в час дня.





Мария Семак

8 марта 2019 года







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