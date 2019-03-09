Новости версия для печати Орловцы будут гулять, а центр города - стоять Власти объявили места и время запрета стоянки и ограничения движения



10 марта, в связи с Масленичными гуляниями, с 6:00 до 16:00 транспорт нельзя будет оставлять на улице Салтыкова-Щедрина до дома №11 по Пролетарской горе, а также на улице Максима Горького - от дома №28 до улицы Пионерской. Проезд автотранспорта по этим же маршрутам запретят с 11:00 до 16:00. Орловцев призывают заблаговременно выбирать места стоянки и маршруты объезда.





Мария Семак

9 марта 2019 года







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