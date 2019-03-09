Новости версия для печати Социально ориентированные некоммерческие организации Орла приглашаются к участию в конкурсе на получение гранта Претендовать на грант могут организации, которые ведут свою деятельность больше года.



Для участия в конкурсе необходимо подготовить и направить в администрацию города Орла заявку в срок до 18 марта 2019 года. О том, что должно входить в пакет документов можно узнать на сайте мэрии в разделе «Общественные организации».





Мария Семак

9 марта 2019 года







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