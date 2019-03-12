Новости версия для печати Сегодня у православных первый день Великого поста Впереди у христиан время особого смирения, духовного труда, благих мыслей и добрых дел.



Великий пост установлен в память о нахождении Христа в пустыне и о его муках перед распятием. Сорок дней христианам предстоит воздерживаться от животной пищи. Желательно это время посвятить добрым делам и избегать негатива даже в мыслях. Таким образом верующие готовятся к самому главному празднику – к Светлому Христову Воскресению.



В этом году Пасху будут отмечать 28 апреля.





Мария Семак

11 марта 2019 года







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