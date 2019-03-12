Новости версия для печати Роспотребнадзор поможет выбрать орловцам надежный гаджет В преддверии Всемирного дня прав потребителей региональный Роспотребнадзор открывают горячую линию.



Крайне важно выбрать качественную высокотехнологичную игрушку – «умные» устройства входят в перечень товаров надлежащего качества, которые не подлежат возврату и обмену на аналогичный товар. Специалисты дадут советы, как выбрать качественные смарт-устройства и защитить свои права при покупке девайса. Задавать свои вопросы орловцы смогут с сегодняшнего дня по 25 марта с 9:00 до 18:00, перерыв – с 12:00 до 12:45.





Мария Семак

11 марта 2019 года







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