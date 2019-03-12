Новости версия для печати Экономика Орловщины активнее использует кредитные вливания Их сумма, по сообщению Банка России, достигла восьмидесяти одного с половиной миллиарда рублей.



По сравнению с 2017 годом, объем займов вырос почти на 5 процентов. Больше всех занял аграрный сектор – около 30 миллиардов, обрабатывающие производства и оптово-розничная торговля взяли кредитов на 21 и 14 миллиардов рублей соответственно.





Мария Семак

11 марта 2019 года







На главную страницу





