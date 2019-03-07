Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Жезлом и цветами, с танцами и поздравлениями. Празднование Международного женского дня в Орле набирает обороты.



- Подарки для пятерых дам: сложно, но можно. Семейные советы от Калашниковых.

- Широкий четверг - масленичные гуляния продолжаются.





Вести-Орёл

7 марта 2019 года







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