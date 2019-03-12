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За прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 28 ДТП

Четыре ДТП с пострадавшими. В результате четыре человека получили травмы, среди них один ребенок.

9 марта в 1:20 водитель автомобиля «Лада Ларгус», при движении задним ходом по прилегающей территории в районе д. 50 по Наугорскому шоссе, не убедился в безопасности своего маневра, не уступил дорогу и допустил наезд на женщину-пешехода. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, автомашиной скорой медицинской помощи доставлена в больницу им. Семашко, не госпитализирована.

9 марта в 4:35 водитель автомобиля «Хендэ Гетц» двигался по ул. Раздольной, и в районе д. 105 не учел дорожные условия, скорость движения и допустил опрокидывание автомобиля. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, автомашиной скорой медицинской помощи доставлен в больницу им. Н.А. Семашко, госпитализирован.

9 марта в 11:00 водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан» следовала по ул.Черкасской, и в районе д.13 произошел наезд на девочку-пешехода 2008 г.р., которая двигалась в сопровождении родителей вдоль торговых рядов в попутном направлении справа от автомобиля. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, после осмотра отпущена на амбулаторное лечение.

9 марта в 16:20 водитель автомобиля «Опель Мокко» следовал по Наугорскому шоссе, и в районе д.17 произошел наезд на мужчину, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу им. Семашко, госпитализирован в реанимационное отделение.


Вести-Орёл
11 марта 2019 года

 


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