Новости версия для печати Сегодня - День сотрудников органов наркоконтроля России Свой профессиональный праздник практически все они встретят на «боевом посту». Благодаря работе орловских наркополицейских за минувший год в нашем регионе было пресечено более 600 наркопреступлений.



Всего в Орловской области в 2018 году было изъято более 186 кг наркотических веществ. Задержано 17 организованных групп, которые занимались продажей наркотиков через интернет. Продолжается активная работа в этом направлении и сейчас. На днях в Орле задержали 30-летнего местного жителя, с собой у него было около 5 граммов синтетического наркотика. Полицейские подозревают, что он планировал сделать «закладку». Возбуждено уголовное дело.





Татьяна Напольских

11 марта 2019 года







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