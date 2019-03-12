Сегодня - День сотрудников органов наркоконтроля России

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вторник
12.03.2019
6:31:14
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Сегодня - День сотрудников органов наркоконтроля РоссииСвой профессиональный праздник практически все они встретят на «боевом посту». Благодаря работе орловских наркополицейских за минувший год в нашем регионе было пресечено более 600 наркопреступлений.
Всего в Орловской области в 2018 году было изъято более 186 кг наркотических веществ. Задержано 17 организованных групп, которые занимались продажей наркотиков через интернет. Продолжается активная работа в этом направлении и сейчас. На днях в Орле задержали 30-летнего местного жителя, с собой у него было около 5 граммов синтетического наркотика. Полицейские подозревают, что он планировал сделать «закладку». Возбуждено уголовное дело.
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