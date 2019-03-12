Новости версия для печати Орловская полиция нашла подозреваемого в краже аккумуляторов Аккумуляторы были похищены из так называемого «московского подарка» - автобусов, которые были переданы Орлу из столицы.



С октября 2018 года по январь 2019 года с территории предприятия, где стояли автобусы, пропали 34 аккумулятора. Как выяснили следователи, к преступлению причастен работник предприятия. Часть аккумуляторов он успел сбыть. Но готов возместить материальный ущерб. Ведется следствие.





Татьяна Напольских

11 марта 2019 года







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