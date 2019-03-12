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вторник
12.03.2019
6:30:44
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Ливенская «Комета» выиграла групповой этап этапа ЦФО лиги «КЭС-баскет»Соревнования проходят в Смоленске.
В первые дни соревнований ливенские спортсменки без труда одолели всех своих соперниц по группе – команды из Смоленской, Костромской и Рязанской областей.
Сегодня в первом раунде плей-офф баскетболистки «Кометы» встретятся на площадке с командой «Торнадо» из Владимирской области. Напомним, что мужская часть этапа ЦФО, где примет участие команды орловской школы №45 стартует 13 марта в Тамбове.
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