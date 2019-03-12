Новости версия для печати Состоялось закрытие Первенства Орловской области по хоккею с шайбой на призы губернатора Первенство проводилось среди юношей 2004-2006 годов рождения.



Участие в Первенстве области приняли команды юных хоккеистов из Орла, Мценска, Краснозоренского, Новосильского, Новодеревеньковского, Верховского, Залегощенского и Орловского районов. В течение трех дней они боролись за награды на «Ледовой арене». Как отметил глава региона, в турнире не было проигравших, ведь он подарил много радости и ярких эмоций. Кроме того, Андрей Клычков поблагодарил спортсменов за честную борьбу и уважение к соперникам.





Анастасия Дорохова

11 марта 2019 года







На главную страницу





