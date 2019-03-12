Новости версия для печати Департамент образования Орловской области возглавила Татьяна Крымова Нового и. о. руководителя департамента представил сегодня на аппаратном совещании губернатор области Андрей Клычков.



У Татьяны Владленовны Крымовой 25-летний стаж работы в сфере образования города Москвы. Она является Почетным работником общего образования РФ, имеет другие награды. Татьяна Крымова трудилась на ответственных должностях в Департаменте образования Москвы, возглавляла одну из крупных школ столицы.



Кроме педагогического, Татьяна Крымова имеет также финансово-экономическое образование, сообщает информационный портал Орловской области.

Андрей Клычков - губернатор Орловской области: «Надеюсь, что мы сохраним все то лучшее, что есть в Орловской области и приумножим с учетом опыта и наших задач, которые мы ставим».





Антон Киселёв

11 марта 2019 года







На главную страницу





