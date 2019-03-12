Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- У руля орловского образования - новое лицо. Управлять Департаментом доверено москвичке с 25-летним педагогическим стажем.



- На вкус и цвет - нормы есть. Каждая вторая проверенная рыба вызывала вопросы у специалистов Роспотребнадзора.



- Всю жизнь он посвятил Орловщине. И все поставленные задачи - выполнял на «отлично». Анатолий Судоргин отметил 80-летие.



- Зима, прощай! Орловцы весело и шумно сожгли чучело Масленицы.



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Вести-Орёл

11 марта 2019 года







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