Новости версия для печати В орловскую областную Госинспекцию труда вернулся руководитель Без начальника ведомство проработало почти год и скатилось в конец рейтинга Роструда. Структуру возглавил Андрей Усиков.



Главный государственный инспектор приступил к новым обязанностям.



Напомним, до октября прошлого года Андрей Усиков возглавлял социальный блок в областном правительстве. До этого почти 2 года был главой администрации Орла.

Андрей Усиков, главный государственный инспектор труда в Орловской области: «Сегодня коллектив ведомства с поставленными задачами был ознакомлен. Будем осуществлять все необходимое для того, чтобы управление Орловской области заняло одну из лидирующих строчек в общем рейтинге среди государственных инспекций Российской Федерации».





Антон Киселёв

11 марта 2019 года







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