Новости версия для печати Сотрудники орловской Госавтоинспекции разыскивают очевидцев ДТП 9 марта в 16:20 водитель на автомобиле «Опель Мокко» в районе дома №17 по Наугорскому шоссе, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля.



В результате ДТП пострадавший получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы им. Семашко. Всем, кто стал очевидцем этого происшествия, либо имеет видеозапись наезда, просьба обратиться в ГИБДД по телефонам дежурной части: 8 (4862) 72-90-00 или оперативной группы: 8 (4862) 72-90-47.





Орловское Информбюро

11 марта 2019 года







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