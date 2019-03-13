Новости версия для печати Орловская полиция обращается к жителям с просьбой сообщить, где торгуют смертью Традиционная профилактическая акция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков продлится до 22 марта.



Информацию о том, где и кто распространяет опасные вещества, о расположении наркопритонов можно сообщить по телефону доверия УМВД - (4862) 41-38-56, а так же в единую дежурно-диспетчерскую службу Орла - (4862) 43-22-12.





Мария Семак

12 марта 2019 года







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