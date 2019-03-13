Новости версия для печати К 2021 году на орловских малышей потратят почти 340 миллионов рублей Запланировано строительство четырех дошкольных образовательных учреждений для детей до трех лет.



Деньги на строительство будут выделены из федерального и регионального бюджета. Работы ведутся в рамках национального проекта «Демография» и будут выполнены к 2021 году. Первые ясли должны распахнуть свои двери уже в 2020 году – детский сад для 120-ти малышей построят на улице Планерной.





Вести-Орёл

12 марта 2019 года







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