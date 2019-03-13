До конца сезона Ночной хоккейной лиги в Орле остался один тур

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среда
13.03.2019
4:34:07
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До конца сезона Ночной хоккейной лиги в Орле остался один турСпор за поездку в Сочи ведут две команды «Легион» и «Спарта».
Оба клуба на минувшей неделе одержали победы в своих матчах. «Легион» крупно обыграл «Орелэнерго» со счетом 13:1, «Спарта» оказалась сильнее «Строителя» - 9:4. Турнир Ночной хоккейной лиги в дивизионе «18+ Лига Мечты» закроется матчами «Легион» - «Спарта» и «Орелэнерго» - «Строитель».
Матчи пройдут 15 и 16 марта на Ледовой арене микрорайона Зареченского. Время матча игр единое – 21:40. Напомним, ветераны Ночной лиги завершили свой сезон ранее. Победителем в дивизионе «40+» стала команда «Ледовая арена».
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